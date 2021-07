Ciclista investito da un’auto alla rotatoria di via Stradiotti

Ciclista investito nella serata del 20 luglio a Piacenza: è avvenuto in via Emilia Parmense all’altezza della rotatoria con via Stradiotti.

Un 29enne, in sella alla sua bici, è stato investito da una Toyota Rav4. Soccorso dai sanitari della Croce Bianca, è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso di Piacenza in condizioni serie. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Il traffico ha subito rallentamenti per il tempo strettamente necessario alle operazioni di soccorso ed effettuare i rilievi di legge.