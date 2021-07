Cinema al Daturi, “I predatori” di Castellitto sostituisce “Lei mi parla ancora” di Avati

Cambio di programma all’Arena Daturi, dove per la rassegna “Cinema all’Aperto” viene anticipata a venerdì 9 luglio – anziché il 22, come originariamente previsto – la proiezione del film “I predatori”, diretto da Pietro Castellitto. La pellicola sostituisce in cartellone “Lei mi parla ancora” di Pupi Avati, per cui non è al momento prevista una data alternativa.

“I predatori” film d’esordio di Pietro Castellitto, è un’opera che ha ottenuto riconoscimenti e molti apprezzamenti da parte di critica e pubblico. Racconta la storia di due famiglie, i Pavone e i Vismara, molto diverse fra loro sia nella scala sociale che nella vita: intellettuali, ricchi, borghesi i primi; proletari, fascisti e incolti i secondi. Nonostante la loro estrema diversità, qualcosa li accomuna e non è soltanto la caotica Roma in cui vivono. Un semplice incidente e un torto subito porteranno le realtà dei Pavone e dei Vismara a scontrarsi. Motore di questa collisione è un 25enne, che mostrerà come gli esponenti delle due famiglie custodiscano gelosamente ognuno un proprio segreto, rivelando come spesso l’apparenza inganni, perché in fondo non ci sono vittime, ma solo predatori.