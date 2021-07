Cinema sotto le stelle, le proiezioni fino all’11 luglio al Daturi e Parco Raggio

Continua la rassegna “Cinema sotto le stelle” all’Arena Daturi di Piacenza e Parco Raggio a Pontenure.

Il prossimo evento in programma sarà domenica 4 luglio (ore 21.45) con la proiezione del film “Nevia” di Nunzia de Stefano con Virginia Apicella (1h 26′, ITA 2019). Ospite della serata sarà l’attore Simone Borrelli.

Da lunedì 5 a domenica 11 luglio in calendario un palinsesto cinematografico variegato, costellato di classici e successi contemporanei.

Si parte lunedì 5 luglio con il film “Prima Linea” di Simone Schiavi, regista piacentino che racconta l’eroismo degli operatori medici italiani. Un documentario realizzato durante la pandemia. Un resoconto veritiero della vita vissuta negli ospedali.

Martedì 6 luglio desideri e distanza, timori, occasioni perse e rimpianti, per un film romantico dal sapore tormentato: “In the Mood for Love”.

Un Nastro d’Argento, 3 David, e un Orso d’Argento. Giovedì 8 luglio Franco Brusati, sceneggiatore e regista, tiene in eccellente equilibrio umorismo, malinconia, pietà, satira nel primo appuntamento settimanale a Parco Raggio di Pontenure con “Pane e Cioccolata”.

Venerdì 9 luglio sul grande schermo verrà proiettato “Lei mi parla ancora”, film nostalgico, pieno di tenerezza e imbevuto del garbo antico del suo fragile protagonista.

Anthony Hopkins è il protagonista di “The Father”, commovente storia sull’invecchiare e su quanto comporta, visto attraverso gli occhi annebbiati di chi inizia a dimenticare e quelli umidi di chi teme di star perdendo il proprio genitore. La proiezione della pellicole è prevista per sabato 10 luglio.

La settimana si chiude – domenica 11 luglio – con una seconda proiezione a Parco Raggio a Pontenure: il film in questione è “La Notte”, vincitore dell’Orso d’oro al Festival di Berlino, del Nastro d’argento e del David di Donatello. Eccellente sceneggiatura di Antonioni, Flaiano e Guerra e splendida fotografia di Gianni Di Venanzo, che rendono il film una delle pellicole più significative del cinema italiano degli anni Sessanta.

Tutte le proiezioni avranno inizio alle 21:45.

Per tutte le informazioni su programma e biglietti della rassegna “Cinema sotto le stelle” consultare il sito: http://cinemaniaci.org/daturi-2021-tutti-film-2/