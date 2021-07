Cna, diploma per 18 giovani operatori meccatronici

Nota stampa Cna Piacenza

Sono complessivamente diciotto i giovani studenti che ieri pomeriggio, 30 giugno, presso la sede provinciale di CNA, hanno ricevuto il diploma per aver conseguito, al termine di un percorso formativo di due o di tre anni, la qualifica di operatore meccatronico dell’autoriparazione. Una qualifica professionale riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione grazie alle credenziali di Ecipar, l’ente di formazione della CNA piacentina, che dal 2010 ha aggiunto ai propri percorsi anche l’Istruzione e Formazione Professionale, corsi triennali a qualifica professionale che, a seguito dell’ultima riforma del mondo della scuola, hanno sostituito le scuole professionali triennali di Stato.

“Oggi raggiungete un traguardo importante – ha detto il Direttore di CNA, Enrica Gambazza, durante la cerimonia di consegna dei diplomi – che vi ha portato in dote una qualifica molto appetibile sul mercato del lavoro. Sono orgogliosa di tutti voi, questo percorso di studi vi ha formato professionalmente ma anche umanamente”. Una qualifica, quella conseguita dai diciotto nei diplomati, che in effetti è davvero molto richiesta nel settore meccatronico-automotive, e non solo in provincia di Piacenza. “I corsi di Istruzione e Formazione Professionale – ha commentato il Presidente regionale di CNA Emilia Romagna, Dario Costantini – sono un vanto per Ecipar e per CNA Piacenza, un valore aggiunto che poche altre realtà in Italia sono in grado di mettere a disposizione dei giovani. Grazie anche a questa qualifica che avete conseguito avrete il compito di contribuire, attraverso il vostro lavoro, al rilancio del nostro Paese, reduce da un anno di crisi dovuta alla pandemia ma in procinto di vivere un’epocale fase di rilancio”.

“Ogni anno – ha aggiunto il Presidente provinciale di CNA, Giovanni Rivaroli – riceviamo una cinquantina di richieste dalle nostre aziende associate per figure specializzate da inserire nel comparto meccatronico. So che alcuni di voi continueranno questo percorso con un altro anno di studi e che gli altri, invece, hanno già trovato un’occupazione. Vi ringrazio e mi complimento con voi per la scelta che avete fatto, e al mio saluto aggiungo il consiglio di dedicare al vostro lavoro la stessa passione e lo stesso impegno che avete investito in questo percorso di studi e di formazione”.

Un diploma conseguito al termine di un periodo di studi tutt’altro che semplice, con le lezioni teoriche in aula e quella pratiche nelle autofficine sostituite dalla DAD a seguito dell’emergenza sanitaria. Ma un percorso portato brillantemente a termine da tutti gli iscritti a cui sono stati indirizzati anche i complimenti della commissione esaminatrice. “Ho vissuto insieme a voi questa esperienza in qualità di docente – ha detto il Presidente di Ecipar Piacenza, Marco Salvatori – e so che non è stato facile arrivare al traguardo. Sono orgoglioso di questo vostro percorso di cui vi ringrazio e per cui ringrazio anche i docenti e i formatori di Ecipar che vi hanno accompagnato”. Presenti alla cerimonia di consegna dei diplomi anche Andrea Cunico, Presidente dell’Unione Ser-vizi alla comunità di CNA Piacenza, e Barbara Varani, titolare di un’azienda che ha ospitato i gli studenti durante gli stage formativi.