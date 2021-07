Colpita dal calcio di un cavallo, 40enne grave a Parma

Poco dopo le 10 della mattina di martedì 20 luglio, in località Cascina Gaietta, in prossimità di Creta di Castelsangiovanni, una donna di 40 anni è stata colpita in pieno fianco dal calcio di un cavallo.

Il colpo è stato così violento da stendere la donna. Immediati sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l’auto infermieristica del Pronto Soccorso di Castelsangiovanni e l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val Tidone. A seguito dei traumi riportati dalla quarantenne, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso decollato da Parma. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la donna è stata elitrasportata all’Ospedale Maggiore della città ducale in gravi condizioni.