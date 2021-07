Come guarire l’anima dalla pandemia, Paolo Crepet ospite a Travo

Quando il virus sarà sconfitto lascerà una cicatrice interiore che ci accompagnerà per molto tempo. Per questo dobbiamo reagire, fin da adesso.

È questa la riflessione-appello che Paolo Crepet lancia con il suo ultimo libro Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme. (Mondadori, 2021), che sarà presentato giovedì 15 luglio a Travo nell’ambito delle Serate letterarie Giana Anguissola. Il noto psichiatra e scrittore promuoverà una riflessione su quali siano le strategie funzionali a generare una reazione propulsiva e trasgressiva al tempo della pandemia, che porti a riscoprire il senso più vero e profondo delle relazioni e alla costruzione di quello che sarà il mondo “oltre la tempesta”. «Il nostro auspicio è che questo confronto possa esserci utile a trarre un senso, un insegnamento dall’esperienza provante che stiamo vivendo – commenta l’assessora alla Cultura di Travo Roberta Valla -, abbiamo tutti bisogno di riscoprirci comunità coesa e tornare a vedere la bellezza che la vita ci può riservare».

L’incontro con Crepet, che si terrà in piazza Trento alle ore 21 è a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Si consiglia di prenotare il posto a sedere scrivendo a segreteria@gianaanguissolatravo.it entro giovedì alle ore 13. Le Serate Letterarie Giana Anguissola proseguiranno la prossima settimana con una tre giorni che comincia giovedì 22 luglio con Michele Serra, che presenterà il suo ultimo libro Osso: anche i cani sognano (Feltrinelli, 2021) accompagnato dal gruppo musicale Enerbia; prosegue venerdì 23 con la serata “Musiche da cinema”, in cui il quintetto d’archi 5 Strings propone le più celebri colonne sonore di Ennio Morricone, Hans Zimmer, Nino Rota e John Williams; e si conclude sabato 24 luglio, con l’evento di Premiazione del Concorso letterario nazionale Giana Anguissola, di romanzi e racconti inediti per ragazzi, a cui interverranno il pedagogista Daniele Novara (presidente di giuria), la direttrice della Rivista Andersen Barbara Schiaffino e la studiosa di letteratura giovanile Carla Ida Salviati.

Le Serate letterarie e il Concorso Giana Anguissola sono promosse dal Comune di Travo, patrocinati dal Ministero dei Beni culturali e dalla Regione Emilia-Romagna e sostenute dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Partner organizzativi: cooperativa Educarte e Travolibri.