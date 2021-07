Come scelgo l’assicurazione auto?

Scegliere un’assicurazione auto non è un’operazione semplice, ma con un po’ di pazienza ed accortezza è possibile ottenere una copertura soddisfacente. Molti utenti scelgono tra diversi preventivi mettendo al primo posto l’economicità della proposta. In questo caso è bene fare alcune osservazioni. Primariamente valutare il miglior costo in rapporto alla qualità del servizio ricevuto, infine ottenere un contratto vantaggioso utilizzando delle opportunità che consentano di risparmiare senza dover scegliere il preventivo economico, si, ma insoddisfacente sotto il profilo complessivo della copertura.

Quindi confrontare differenti offerte consente una maggiore libertà di scelta. Non è necessario rivolgersi singolarmente a ciascuna compagnia, se si decide di raccogliere preventivi online. A questo scopo esistono degli algoritmi, i preventivatori, in grado di fornire un certo numero di preventivi con pochi click. Alcuni sono forniti da portali privati ma ne esiste anche uno indipendente fornito dall’IVASS. Restando in tema di assicurazione online, l’assicurazione auto online più scelta è Allianz Direct. L’offerta si caratterizza per la sua trasparenza, per l’ottimo rapporto qualità prezzo e per un’assistenza al cliente, in tutte le fasi della vita assicurativa del mezzo e del conducente, improntata ad efficienza, professionalità e cortesia. Molti operatori economici non tengono in sufficiente considerazione l’importanza della customer satisfaction rispetto alla quale Allianz Direct è invece molto sensibile.

In termini di risparmio sul premio RC Auto, ove possibile, si può ricorrere al decreto Bersani del 2007, ulteriormente perfezionato dalla RC Auto Familiare del febbraio 2020. Ambedue i regolamenti permettono a un neopatentato, ad esempio, di acquisire la classe di merito di una polizza attiva di un familiare convivente. Oltre che attiva la polizza deve essere privata, la legge non si applica alle polizze auto aziendali. Rispetto al decreto Bersani la RC Auto Familiare consente il passaggio della classe di merito anche tra veicoli differenti, dall’auto alla moto e viceversa.

Un dato non tenuto sufficientemente in considerazione è la formula guida. Al momento della stipula del contratto la compagnia assicurativa proporrà all’assicurato di scegliere tra varie opzioni come la guida libera o la guida esperta. Se si sceglie la guida libera, in caso di sinistro si applicano sempre le stesse protezioni a prescindere da chi guiderà l’auto. La formula guida esperta si applica a chi ha una certa esperienza di guida. Determinano la condizione di guida esperta il possedere la patente da un certo numero di anni e una bassa classe di rischio. La “formula guida esperta” permette di accedere a un premio assicurativo dai costi più bassi.

Clausole accessorie e franchigie incidono sul costo finale della polizza auto, ma in particolare è bene dare un occhio alle esclusioni e rivalse. Queste condizioni contrattuali limitano o, in certi casi, escludono la copertura del rischio e quindi il risarcimento in caso di sinistro.