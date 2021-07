“Contagi in aumento, rischiamo nuove chiusure. Vaccinatevi al più presto”

“I contagi sono in aumento, i numeri di Piacenza sono chiari, ma stiamo assistendo a una crescita di nuovi positivi anche nel resto dell’Europa. Il rischio al momento non è tanto quello di dover far fronte a un’impennata di ricoveri, ma di dover ricorrere a nuove chiusure e limitazioni”.

Marco Delledonne, direttore del dipartimento di Sanità pubblica, interviene così insieme al direttore Luca Baldino nel commentare i dati dell’ultima settimana. “L’appello che faccio anche io è quello di usare la prudenza, durante le occasioni di aggregazione, e di vaccinarsi al più presto. Quello che stiamo vedendo – sottolinea – è che anche nei pochi casi risultati positivi dopo la vaccinazione, per la maggior parte con una sola dose, se la sono cavata con una semplice sintomalogia: raffreddore e mal di gola, nonostante l’età avanzata. Non sono di certo finiti in ospedale. Quindi l’invito che facciamo è quello di procedere alla vaccinazione, perché è l’unica arma per debellare il virus”.