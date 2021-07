Contributo “Nuova Sabatini”, Confagricoltura riapre sportello per la presentazione delle richieste

Con il decreto direttoriale 2 luglio 2021, è disposta, a partire dalla data del medesimo decreto, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi della cosiddetta “Nuova Sabatini”, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie, pari a 425 milioni di euro, disposto dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99.

I contributi sono concessi secondo le modalità fissate nel decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e nella circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036 e successive modificazioni e integrazioni. “A fronte del nuovo stanziamento di risorse finanziarie – spiega Roberta Bettuzzi tecnico referente di Confagricoltura Piacenza per queste pratiche – è altresì disposto l’accoglimento delle prenotazioni pervenute nel mese di giugno 2021 e non soddisfatte per insufficienza delle risorse finanziarie. L’accoglimento di dette prenotazioni non richiede un ulteriore invio da parte delle banche. Va detto, inoltre, che le domande trasmesse dalle imprese alle banche/intermediari finanziari entro il 2 giugno 2021 e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse già inviata dalle medesime banche/intermediari finanziari al Ministero dello sviluppo economico possono essere oggetto di prenotazione, da parte dei medesimi istituti, a partire dal 1° agosto 2021”.

Le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari a partire dal 2 giugno 2021 e sino al 1° luglio 2021, giorno antecedente la data di riapertura dello sportello sono considerate irricevibili. “Grazie allo stanziamento delle nuove risorse finanziarie – conclude Bettuzzi – è possibile quindi inviare la domanda di accesso all’agevolazione agli intermediari, che possono prenotare le agevolazioni a partire dal mese di agosto”. Confagricoltura Piacenza fa sapere che per predisporre la domanda di accesso da inviare alla banca o ad altro intermediario finanziario è possibile contattare la dottoressa Roberta Bettuzzi (e-mail: roberta.bettuzzi@confagripc.it; Tel: 0529.596718)