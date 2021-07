Covid, – 30% interventi chirurgici. Ancora bassa l’adesione agli screening oncologici

Tutela della salute e contenimento contagio da covid non sono sovrapponibili, è stato fatto presente più volte dai cittadini. Dopo un anno e mezzo di pandemia, la sfida è sempre quella di trovare un equilibrio tra la riprogrammazione dei servizi e l’attività di prevenzione, che va però spesso a cozzare contro timori e paure dei pazienti stessi.

Lo ha detto chiaramente il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino, durante la conferenza socio sanitaria dedicata al bilancio – non solo economico – dell’attività dell’azienda nel tribolato anno 2020. Nei mesi del primo lockdown, da marzo a maggio 2020, l’attività sanitaria è stata in parte sospesa e rimodulata, senza far venir meno le urgenze, ma si è dovuto poi fare i conti con la paura che ha spesso spinto i pazienti a rinviare gli interventi, così come gli screening oncologici che vedono, una volta tornati alla piena funzionalità, percentuali ancora basse di adesione. E su questo fronte, l’azienda intende attivare una efficace campagna di comunicazione.

I DATI

L’emergenza COVID ha comportato:

• Calo dei ricoveri chirurgici, sia in regime ordinario (-28,0%) sia in quello di day hospital (-31,0%), dato che – ha sottolineato Luca Baldino, è stato “comunque ottimo, considerando quello che è successo”.

• Solo da maggio 2020 è stata progressivamente ripresa l’attività chirurgica programmata presso lo stabilimento di Piacenza, ma l’esecuzione di lavori strutturali e tecnologici necessari per adeguare la risposta sanitaria alla pandemia (realizzazione di posti letti intensivi e subintensivi), svolti da agosto a novembre, ha ridotto il numero di sale operatorie a disposizione, in quanto utilizzate in parte come degenze intensive;

• La necessità di realizzare un doppio percorso (COVID +, COVID -) in comparto operatorio ha limitato a 3 le sale operatorie fruibili per la chirurgia elettiva, rispetto alle 6/7 sale operatorie a disposizione nelle normali condizioni;

Il presidio di Castel San Giovanni è stato dedicato alla cura dei pazienti covid fino ad agosto e ha ripreso l’attività chirurgica programmata solo da settembre: ne consegue che le sale operatorie dell’ospedale di Castel San Giovanni sono state accessibili per l’attività chirurgica solamente 5 mesi su 12 nel corso del 2020;

• Circa il 30% dei pazienti (in alcuni periodi e per alcune specialità anche il 40-50%), al momento della chiamata rifiutava la data dell’intervento per timore di contrarre una infezione da COVID durante il ricovero;

• Durante la seconda ondata fino al 10% degli interventi programmati è stato rimandato per riscontro di tampone positivo al Sars-COV-2 nelle 24/48h precedenti la data dell’intervento con la necessità di rimandare lo stesso

A partire dal 18 maggio 2020 6 stato avviato in modo consistente it piano di recupero delle prestazioni non erogate, in particolare le 52.177 prestazioni sospese tra visite e prestazioni diagnostiche/ e terapeutiche, sono state tutte recuperate al 100%.

SCREENING ONCOLOGICO – I dati di attività risentono fortemente della sospensione per diversi mesi, causa emergenza covid-19, sia a livello ospedaliero sia a livello territoriale. Nella seconda parte dell’anno si è potenziata l’attivita aumentando gli inviti e le sedute, in particolare per gli screening del colon-retto e mammografico, pur registrando importanti defezioni soprattutto nella prima fase di riavvio:

• % di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio: 46,81% (valore accettabile >=60%)

• % di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio: 53,48% (valore accettabile >=50%)

• % di persone che hanno partecipato allo screening colorettale rispetto alla popolazione bersaglio: 31,96% (valore accettabile >=60%)