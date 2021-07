Covid, Rancan (Lega) “Test gratis e senza prenotazione anche in Emilia Romagna”

“Sulla scia di quanto già disposto dalla Regione Veneto, anche l’Emilia-Romagna consenta a chiunque l’opportunità di essere testato per il Covid-19 con accesso libero. In Veneto i tamponi sono gratuiti in tutti i Covid Point del Sistema sanitario regionale: qualsiasi persona che abbia necessità, un dubbio, debba partecipare a un evento o gestisca un’attività a contatto con il pubblico e voglia stare tranquilla, può andare a farsi il tampone, senza ricetta e senza prenotazione”.

E’ quanto propongono il capogruppo della Lega Er, il piacentino Matteo Rancan, e Daniele Marchetti, vicepresidente commissione Sanità della regione Emilia-Romagna, che lunedì prossimo nel corso del question time dell’assemblea legislativa chiederanno “alla Regione di prevedere l’apertura di punti tampone con accesso libero per incentivare il tracciamento del contagio”. “L’affermarsi della variante Delta – spiegano i leghisti – obbliga a non abbassare la guardia e per un suo tracciamento efficace va quindi incentivata la campagna dei tamponi”.