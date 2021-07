Cure domiciliari contro il Covid, Luigi Cavanna premiato a Roma dal Codacons

“Per aver reintrodotto la medicina del territorio come strumento essenziale per combattere il Covid 19 e soprattutto per aver anticipato la terapia che oggi figura tra le linee guida della nuova sanità”. Con questa motivazione Luigi Cavanna, primario di Oncoematologia dell’ospedale di Piacenza e pioniere del “modello Usca” per seguire a domicilio i pazienti Covid, ha ricevuto a Roma il premio “Amico del Consumatore” da parte del Codacons. La consegna è avvenuta nel corso di una cerimonia all’Auditorium Parco della Musica.

“A Piacenza – ha ricordato Cavanna – tra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo del 2020 il pronto soccorso era pieno di malati con le ambulanze in fila in attesa: abbiamo capito che tutte queste persone erano a casa da dieci-quindici giorni con febbre, tosse, poi la mancanza d’aria e infine il pronto soccorso. Abbiamo deciso di provare ad anticipare, andando nelle loro abitazioni, e ha funzionato”. Cavanna ha poi voluto ricordare che proprio da Piacenza, sede della Fondazione Gorbachev e del Segretariato Permanente dei Premi Nobel per la Pace, è partita la proposta di candidare al premio Nobel per la Pace il Corpo sanitario italiano: “Perchè gli italiani – ha sottolineato – hanno fatto veramente tanto”.

Il premio “Amico del consumatore 2020/2021”, giunto alla sua 18° edizione, viene assegnato dal Codacons ad aziende e soggetti che si sono distinti per la difesa dei cittadini e la tutela della collettività. Quest’anno il riconoscimento è andato a imprese, enti pubblici, strutture e singoli cittadini “che durante la pandemia si sono impegnati in modo diretto per aiutare e sostenere il nostro paese, attraverso gesti o decisioni che hanno contribuito alla lotta al Covid”.