Circa una trentina di auto d’antan ha dato vita alla prima edizione del Circuito dei Castelli, manifestazione organizzata domenica 11 luglio dal Club Veicoli Storici Piacenza.

Il raduno è iniziato alla mattina nella piazza antistante la Rocca di Borgonovo, dove i gioielli su quattro ruote si sono dati appuntamento prima di partire per un percorso snodato sulle colline piacentine. “E’ stata una grande classica – fanno sapere gli organizzatori del sodalizio piacentino – dove abbiamo lavorato al meglio, con un numero adeguato di partecipanti per rispettare le norme anti-covid e per poter apprezzare le bellezze del territorio senza fretta e stress. Abbiamo scoperto la splendida Rocca d’Olgisio, abbiamo assaporato i prodotti tipici piacentini nel ristorante la Colombina di Pecorara e abbiamo imparato le antiche tecniche di macinazione del mulino del Lentino, dove ancora oggi fanno cose eccezionali con tanta passione”.

Foto 2 di 2



Una giornata dedicata alle bellezze della Val Tidone riscoperte dai piacentini, soci del club, ma anche dagli amici venuti da fuori provincia, come il Club Auto Moto Storiche di Treviglio e il Gruppo del Garage di Crema. Tra gli iscritti anche gli associati di “Due tempi bei tempi”. Tra i marchi presenti al raduno del Circuito dei Castelli: Porsche, Maserati, Citroen, Fiat, Ferrari e Alfa Romeo che ha registrato la partecipazione più numerosa, dalla Giulia Spider, al Duetto coda tronca fino all’Alfa 75, tutte ammirate nella piazza borgonovese, sulle strade della Val Tidone e in piazza a Pecorara nel comune di Alta Val Tidone.

Attualmente il programma del Club Veicoli Storici di Piacenza non ha in calendario altri eventi, ma sono allo studio nuovi progetti e iniziative che potranno interessare la seconda parte dell’anno.