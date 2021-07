Si è concluso con il sold out (490 posti) il festival Dal Mississippi al Po grazie ai Negrita, che a Fiorenzuola hanno richiamato in piazza Molinari fans di vecchia data e nuove reclute.

La band toscana con il Tour della Rinascita ha alternato brani storici a quelli più recenti: due ore di musica intensa e suggestioni lunghe 25 anni di carriera. Il cantante e leader del gruppo “Pau” (Paolo Bruni, ndr) spiega: “Torniamo in piazza felici di festeggiare i quasi tre decenni di attività della band, ma soprattutto con questo concerto vogliamo ricordare le vittime del Covid. Per questo cantiamo ricordando chi non c’è più. Questa pandemia ha portato via i nostri cari e ha colpito pesantemente il nostro settore, quello dello spettacolo. Desideriamo moltissimo tornare a riempire le piazze senza paura e in sicurezza, perché la musica è Gioia infinita”.

Foto 3 di 3





“Avevamo timore di dover rimandare il concerto causa maltempo, ma anche questa edizione è stata “baciata” dalla fortuna e abbiamo concluso la XVII con il botto – il bilancio di Davide Rossi, presidente della Cooperativa Fedro -. Speriamo che il prossimo anno si possa tornare a far vivere le nostre bellissime piazze recuperando un po’ di normalità. Noi ci saremo anche nel 2022 per incantare, suggerire nuovi percorsi musicali e letterari, per imparare a guardare con gli occhi di tutto il mondo. Ringraziamo Fiorenzuola per questi cinque anni, crediamo di aver in gran parte raggiunto e concluso l’obiettivo iniziale concordato con l’Amministrazione Comunale, portare un pezzetto di mondo a Fiorenzuola ma anche Fiorenzuola nel mondo”.