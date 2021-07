Dallavalle a Palazzo Chigi insieme agli azzurri. Draghi “Vostri successi straordinari”

Il piacentino Andrea Dallavalle, insieme agli azzurri dell’atletica ori europei under 23 a Tallinn – Gaia Sabbatini, Dalia Kaddari, e Alessandro Sibilio – è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal premier Mario Draghi per la festa azzurra con la Nazionale di calcio campione d’Europa e Matteo Berrettini, finalista a al torneo di Wimbledon.

“I vostri successi sono stati straordinari – le parole di Draghi -. La nazionale di calcio ha vinto il campionato europeo dopo oltre 50 anni, Matteo Berrettini è stato il primo italiano a giocare la finale del torneo singolare di Wilmbledon in quasi un secolo e mezzo di storia e la squadra Under 23 di atletica leggera si è classificata al primo posto nel medagliere agli europei, l’unica volta in 13 edizioni. Ci avete fatto emozionare, commuovere, gioire, abbracciare. Io sono sempre stato orgoglioso di essere italiano, ma questa volta abbiamo festeggiato insieme le vostre vittorie e quello di cui ci avete resi orgogliosi è di essere uniti in questa celebrazione in nome dell’Italia. Oggi lo sport segna in maniera indelebile la storia delle nazioni. Oggi siete voi ad essere entrati nella storia, con i vostri sprint, i vostri servizi, i vostri gol e le vostre parate”.

Dallavalle domenica ha festeggiato il titolo europeo Under 23 nel salto triplo, ottenuto con la misura di 17,05: ora lo attendono le Olimpiadi di Tokyo.