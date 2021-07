Data delle amministrative, probabile oggi la decisione. Otto comuni piacentini alle urne

E’ all’esame del Consiglio dei Ministri odierno la fissazione della data del voto delle elezioni amministrative rinviate la primavera scorsa a causa del covid.

La data più accreditata è quella del 3 ottobre: al voto andranno 15 capoluoghi di provincia e sei capoluoghi regionali, tra cui Roma, Milano e Bologna. In provincia di Piacenza a misurarsi col rinnovo delle amministrazioni ci sono otto comuni con elezioni a turno unico: Fiorenzuola e Rottofreno sono i più popolosi, seguono Borgonovo, Cadeo, Cortemaggiore, Gropparello, Gazzola ed Agazzano.

La situazione delle candidature a sindaco in alcuni comuni è piuttosto chiara, in altri ancora da definire. In sintesi il quadro è il seguente:

Fiorenzuola: si ricandida per il centrodestra il sindaco uscente Romeo Gandolfi, lo schieramento di centrosinostra si farà rappresentare dal candidato di espressione civica Dario Marini Ricci.

Rottofreno: centrodestra alla ricerca del successore di Raffaele Veneziani che dopo due mandati non si ripresenta, per il centrosinistra corre il giovane Paolo Bersani, attivista di Plastic Free.

Borgonovo: il sindaco uscente Pietro Mazzocchi ha annunciato la ricandidatura con il sostegno del centrodestra, sul fronte opposto sta prendendo corpo una lista riformista dal taglio civico che potrebbe essere guidata da Monica Patelli.

Cadeo: l’attuale sindaco Marco Bricconi non si ripresenta. Centrodestra con candidato ancora da definire, mentre sul fronte civico con adesioni anche dal centrosinistra è già stata formalizzata la candidatura di Marika Toma, vicesindaco uscente.

Cortemaggiore: schieramenti ancora alla ricerca dei rispettivi candidati, il sindaco uscente Gabriele Girometta non si ripresenta.

Gropparello: il sindaco Claudio Ghittoni ha manifestato la volontà di ripresentarsi per la terza volta, indipendente dagli schieramenti politici. Il centrosinistra presenterebbe la candidatura di Luigi Cavanna (omonimo del medico), mentre sul fronte di centrodestra circola il nome dell’ex primo cittadino Armando Piazza.

Gazzola: molto probabile la ricandidatura del primo cittadino uscente Simone Maserati, non si conoscono altre opzioni per ora.

Agazzano: non si ricandiderà il sindaco Matteo Cigalini, probabile che si profilino candidature civiche.