“Diversità di vedute tra i soci, Fiorenzuola a rischio iscrizione in serie C”

Ci sarebbero alcune difficoltà interne dovute a diversità di vedute tra i soci a mettere a rischio l’iscrizione del Fiorenzuola in serie C nel prossimo campionato. L’indiscrezione arriva dal sito specializzato TuttoC.com e che per il momento non ha trovato nè conferme nè smentite ufficiali dalla società rossonera.

Dopo la promozione conquistata con una splendida cavalcata, conclusa al primo posto del girone di Serie D, sarebbe una doccia fredda per i tifosi. Nelle prossime ore si attendono novità dalla compagine societaria che ha tempo fino al 5 luglio per formalizzare l’iscrizione.

Secondo TuttoC.com ci sarebbero diverse società in difficoltà, oltre al Fiorenzuola anche Gozzano, Campobasso e Casertana. Al momento sono 50 le squadre iscritte alla C.