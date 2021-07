In arrivo nuvole e qualche temporale nel week end di S. Antonino, in particolare domenica. Ecco le previsioni meteo di Arpae.

La situazione di sabato 3 luglio: al mattino in pianura sereno, sui rilievi cielo velato per nubi alte; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno.

Temperature minime del mattino comprese tra 16° sui rilievi e 21° in pianura Temperature massime pomeridiane comprese tra 27° sui rilievi e 34° in pianura.

Domenica la situazione cambia con nuvole e anche possibili piogge con abbassamento delle temperature.

Domenica 4 luglio: al mattino in pianura temporanei annuvolamenti con possibili piogge isolate e di breve durata, sui rilievi temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali; nel pomeriggio temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali; dalla sera tendenza ad attenuazione della nuvolosità.

Temperature minime del mattino comprese tra 15° sui rilievi e 22° in pianura. Temperature massime pomeridiane comprese tra 24° sui rilievi e 31° in pianura.