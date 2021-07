Donne in gravidanza: l’importanza di prendersi cura di sé

Per una donna la gravidanza è un avvenimento molto importante nella propria vita, ma in quel periodo non è sempre semplice riuscire a prendersi cura del proprio corpo e della propria mente.

Oggi in questo articolo approfondiremo perché è importante per le donne riuscire a prendersi cura di sé stesse anche o soprattutto quando aspettano un bambino.

Ritagliarsi dei momenti per sé stesse in gravidanza

Ritagliarsi dei momenti per sé stesse in gravidanza senza sensi di colpa è davvero importante per la cura della mente, del corpo e dello spirito.

Bastano solamente 30 minuti al giorno per sentirsi meglio, magari facendo una passeggiata all’aria aperta, praticando dello yoga oppure regalandosi una beauty routine per mantenere la pelle elastica prima e dopo il parto.

A questo proposito, è bene seguire alcuni consigli di beauty routine, come per esempio utilizzare oli anti smagliature per gravidanza e meglio ancora applicare creme idratanti ed elasticizzanti sul pancione e sui fianchi. Il corpo per una donna incinta, inoltre, cambia inevitabilmente, e tra questi cambiamenti c’è anche l’aumento della melanina. Una delle conseguenze del suo aumento nelle donne incinta, è la comparsa di alcune macchie sulla pelle, che, come spiega la guida realizzata da Nivea, possono diffondersi anche su tutto il corpo; a questo proposito, è bene sottoporsi a trattamenti cutanei specifici in grado di rimuoverle.

Ma come prevenire le impurità della pelle causate da un cambiamento ormonale in gravidanza?

Importante è effettuare sempre una buona pulizia della pelle, in particolare le zone interessate dalle impurità e utilizzare nella propria beauty routine detergenti delicati e che siano adatti al tipo di pelle.

Sport ed esercizi post-parto da fare a casa

Molto famoso l’approccio alla remise en forme post parto, proprio come fanno le star, che appena partorito postano sui social foto con corpi subito in forma e rilassate.

La parola remise en forme significa proprio recuperare la forma psichica e fisica dopo il parto attraverso una dieta adeguata, tecniche di relax e attività motoria.

Vediamo insieme quali sono gli sport ed esercizi post-parto da fare a casa per ritornare al proprio peso di partenza in poco tempo.

Prima di tutto bisogna sapere di non praticare subito sport intenso, ma iniziare gradualmente per non stressare ancora di più il corpo.

Perciò per le neo mamme il consiglio è di dedicarsi all’attività fisica non più di due o tre volte alla settimana.

Perfetti gli esercizi di stretching per la parte bassa e alta, prima e dopo una camminata veloce oppure una lezione di yoga o di pilates, attività dolci che però aiutano a combattere da subito la sedentarietà del post parto.