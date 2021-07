Doppia conferma per il Fiorenzuola: rinnovano Esposito e Olivera

Tempo di conferme in casa Fiorenzuola in vista della prossima stagione di Serie C: trovato l’accordo per il rinnovo di Fabricio Olivera e Salvatore Esposito.

I due calciatori – secondo quanto si apprende dal comunicato del club – si legheranno dunque ai colori rossoneri anche per la stagione 2021/2022. La conferma dei due giocatori classe 2001 in Serie C segue a quelle annunciate di capitan Guglieri, Battaiola e Ferri. “Nell’ultima stagione di Serie D – si legge nella nota del club – vinta da parte del Fiorenzuola, Salvatore ”Sal” Esposito ha collezionato 28 presenze con 1 rete e 3 assist, mentre Olivera, dopo una parentesi di mezza stagione al Gozzano, si appresta a vivere la terza stagione con il Fiorenzuola, con 37 presenze all’attivo nel complesso”.