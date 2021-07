Drag Queen, Fd’I: “Nessuna censura, giusto pretendere il rispetto della concessione”

Spazio 4.0; Fratelli d’Italia: “Nessuna censura, giusto pretendere il rispetto della concessione” – La nota stampa

“Parlare di censura, a fronte di un richiamo ad opera del competente dirigente al rispetto della vigente concessione, sarebbe risibile ove non rappresentasse un fatto grave” non hanno dubbi i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia che siedono tra i banchi di Palazzo Mercanti. “Questa stucchevole vicenda – proseguono gli esponenti di FdI – a metà tra il kafkiano ed il grottesco, si sarebbe dovuta esaurire nelle pieghe del diritto amministrativo, mentre invece è divenuta l’occasione per personaggi in cerca d’autore per fare un po’ di avanspettacolo”.

Per i consiglieri del movimento politico di Giorgia Meloni “un centro educativo, al di là della opportunità o meno delle attività serali che ivi si svolgono, è assoggettato a regole ben chiare e contrattualmente definite. Non è stata infatti interdetta alcuna iniziativa, dato che la stessa banalmente non si poteva svolgere in quanto tale, al di là dei suoi contenuti”. “Infine – rimarcano i rappresentanti di Fratelli d’Italia – non sorprende il furore ideologico con il quale alcuni consiglieri abbiano provato a cavalcare la vicenda seppure appaia incredibile come, per costoro, i regolamenti valgano e vadano applicati solo secondo la bisogna del momento”.