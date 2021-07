E’ festa azzurra anche a Piacenza dopo la straordinaria vittoria della nazionale di calcio agli Europei contro l’Inghilterra.

In tanti si sono riversati in centro con bandiere e tricolori dopo la parata decisiva ai rigori di Gigio Donnarumma, che ha permesso di conquistare il trofeo continentale. Caroselli in auto, fumogeni e l’inno di Mameli cantato in coro: l’entusiasmo dei piacentini si è liberato fino a notte fonda.

di 17 Galleria fotografica Festa azzurra in centro a Piacenza









Nelle foto e nel video alcuni momenti dei festeggiamenti a Barriera Genova e lungo il Corso.

IL VIDEO