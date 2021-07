Effetto post covid lungo le strade: in Valnure + 100% degli incidenti nei primi 6 mesi 2021

Continua l’impegno della Polizia Locale dell’Unione Valnure Valchero per la sicurezza della circolazione stradale in provincia di Piacenza.

Nel mese di luglio sono stati intensificati i controlli sulle arterie maggiormente trafficate per prevenire situazioni di pericolo per gli utenti della strada. La situazione del post covid sta influendo anche nella circolazione stradale; dalle risultanze relative agli incidenti stradali rilevati sul territorio dell’Unione da parte della Polizia Locale, si evince un aumento del 100% degli incidenti rilevati nei primi sei mesi del 2021 (60) rispetto al corrispondente periodo del 2020 (30). Dagli incidenti rilevati nel 2021, il 35% degli occupanti ha riportato lesioni.

L’attività di prevenzione nell’ultimo mese di controlli ha portato al ritiro di 4 patenti di guida per stato di ebbrezza alcolica (due su incidente), al sequestro di due autoveicoli per mancata copertura assicurativa, al fermo di un motociclo per mancanza dei requisiti del conducente; queste attività di controllo fanno seguito alla disposizione del Questore di Piacenza, che ha diramato alle Forze di Polizia per prevenire situazioni di pericolo per gli utenti della strada nel periodo estivo.