“Eredità”, Recalcati e Perrotta a Veleia in un viaggio attraverso le relazioni familiari

Proseguono gli appuntamenti del Festival di Teatro Antico di Veleia: mercoledì 21 luglio (ore 21.30) saranno in scena Mario Perrotta, premio Ubu ed esponente del miglior teatro contemporaneo, e Massimo Recalcati, uno dei più noti psicoanalisti d’Italia, in “Eredità – Contrappunti sul figlio”.

Un evento speciale, creato in esclusiva per il festival di Veleia: Recalcati e Perrotta tornano in scena insieme per proseguire il viaggio attraverso le relazioni familiari dopo “Dalle ceneri dei padri” (2018) e “Madre: indicativo presente” (2019). La lente di ingrandimento è ora rivolta alla figura del figlio, figura del segreto, del destino, del futuro, figura dell’eredità. A partire da Edipo – figlio ingabbiato nella Legge dettata dal fato che lo pone in un contrasto violento col padre – per approdare ad Amleto – figlio che di quella Legge potrebbe spezzare le catene e che, tuttavia, decide di non agire. Una più contemporanea assenza del dialogo e la sua antitetica ricerca di comprensione tra generazioni è, invece, alla base di un’altra coppia di figli: da un lato la figlia del mitico “svedese” in Pastorale americana di Philip Roth che, con il suo fondamentalismo adolescenziale, rifiuta il mondo degli adulti, per lei falso e impuro, da cancellare; dall’altro, Telemaco, figura nostalgica del figlio in attesa del padre, ma soprattutto vero erede eretico, in grado di affrontare in maniera autonoma il proprio viaggio e ricomporre il rapporto tra le generazioni. Un affascinante viaggio al crocevia tra teatro e psicanalisi, in dialogo con Sofocle, Shakespeare, Omero, Philip Roth e con la quotidianità del rapporto con i Figli oggi.

A RECALCATI E PERROTTA IL PREMIO FESTIVAL DI TEATRO ANTICO DI VELEIA – Dopo lo spettacolo a Massimo Recalcati e a Mario Perrotta verrà consegnato il Premio Festival di Teatro Antico di Veleia (una piccola scultura in terracotta a tuttotondo che rappresenta un guerriero loricato, coperto dall’armatura) realizzato anche quest’anno, in esclusiva, dal Maestro Sergio Brizzolesi.

DOPO TEATRO ENOGASTRONOMICO – Al termine dello spettacolo, il salumificio La Rocca di Castell’Arquato, l’Azienda Agricola Fabrizio Camorali e Tollara Vini offriranno al pubblico e agli artisti una degustazione di vini e salumi piacentini.

PER INFORMAZIONI: www.veleiateatro.com