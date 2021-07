EstateFarnese tra cinema, festival di teatro e circo contemporaneo Stralunà

#EstateFarnese tra cinema, festival di teatro e circo contemporaneo, nella settimana tra il 12 e il 18 luglio a Piacenza

Accanto all’assessore Jonathan Papamarenghi, sono intervenuti Mauro Mozzani e Rolando Tarquini di Manicomics Teatro promotori della rassegna “Stralunà”, Mario Magnelli coordinatore della commissione ‘Arte e cultura’ della Fondazione di Piacenza e Vigevano e il presidente dei Cinemaniaci Piero Verani per illustrare la programmazione del cinema all’aperto. Come sempre, la prenotazione è obbligatoria, sia per gli eventi gratuiti che per quelli a pagamento: presso Biglietteria Teatro Gioco Vita (via San Siro, 9 – 0523-315578), dalle 10 alle 13; online sul sito su www.vivaticket.com; presso la Biglietteria Serale a Palazzo Farnese, da due ore prima dello spettacolo; per gli spettacoli di Manicomics presso Arena Daturi prenotazione obbligatoria – +39 353 4302346

Di seguito il programma

12 luglio ore 21:45

Rassegna “DOC IN TOUR 2021”

NILDE IOTTI, IL TEMPO DELLE DONNE

di Peter Marcias, con Paola Cortellesi, 1h 20’, ITA 2020

13 luglio ore 21:45

NOTTURNO

di Gianfranco Rosi, 1h 40’, ITA 2020

14 luglio ore 21:45

Rassegna “ACCADDE DOMANI”

MALEDETTA PRIMAVERA

di Elisa Amoruso, con Giampaolo Morelli, Micaela Ramazzotti, 1h e 34’, ITA 2021

il video SLOWMOTION (3 minuti) + MALEDETTA PRIMAVERA (film già in programma; la novità è il video che precede il film per dare spazio a tecnici e artisti piacentini). SLOWMOTION è un progetto del musicista Michael Fortunati in arte Mikeless, per l’occasione Selekim, che vede coinvolto un nutrito gruppo di piacentini: alla regia Enrico Riscassi, cameramen Lorenzo Zanoni, aiuto camera e focus Fabio Bellotti, tecnico Luci Alberto Marvisi, proiezioni e mapping Davide Morelli di Roscharch visual, ballerine Claudia Passaro e Martina Vitelli, tecnico del suono Riccardo Demarosi anche al basso, batterie Giovanni Savinelli, synth e piano Pietro Beltrami.

15 luglio ore 21:00 e 22:30

Manicomics STRALUNA’ 2021 Insieme – Arena Daturi, Piacenza

Spettacolo itinerante di Arte Varia. Il Petit Cabaret 1924 è uno spettacolo che si ispira all’illustre e scanzonato teatro di varietà dell’inizio del secolo scorso, periodo di grande speranza ed emancipazione sociale ed artistica.Gli artisti che vi si esibiscono sono di provenienza internazionale e propongono un ricco programma di intrattenimento al ritmo di musiche jazz, charleston e swing. Lo spettacolo è sempre una sorpresa per il pubblico in quanto l’equipe propone un nuovo repertorio ed è diversa ad ogni montaggio del tendone. Ognuno degli spettatori è un ospite gradito e viene strappato dalla realtà per essere condotto in un’esperienza coinvolgente ed emozionale. L’opera d’arte non è il prodotto della creazione, ma l’artista stesso. Le rappresentazioni avvengono all’interno di una tensostruttura in cui è riprodotto l’ambiente tipico dei locali delle cosiddette “années folles” parigine. Il pubblico assiste e partecipa allo spettacolo, che si svolge a 360°, accomodato su tavolini in ferro battuto, riscaldato dalla luce di un lumino, in un ambiente raffinato e familiare. Varcando la soglia di questo piccolo tendone di soli 13 metri di diametro, verrete sorpresi dalla cura per i dettagli e la genuinità dell’ambiente.

16 luglio ore 18:30, 21:00 e 22:30

Manicomics STRALUNA’ 2021 Insieme – Arena Daturi, Piacenza

STEFANO LOCATI con lo spettacolo “SOCKS BOX”

Uno spettacolo adatto ad ogni genere di pubblico, in cui la magia e la clowneria ci conducono al teatro di figura. Uno spettacolo nello spettacolo. Pupazzi che cantano, ballano sulle note delle più famosi canzoni internazionali.Un teatro che si costruisce sotto gli occhi increduli dello spettatore. Con tanto di quinte, uscite laterali e palco. Nello spazio di 90cm. Tutto si svolge sopra una cassa, che diventa spazio scenico, stereo, baule magico, teatro dei burattini e nel gran finale: il concerto di Wembley! Una trasformazione per il pubblico che vede nascere sotto i suoi occhi Freddy Mercury. Con la colonna sonora rivisitata in chiave comica di beat box e un basso improbabile.

17 luglio ore 18:30, 20:00 e 22:30

Manicomics STRALUNA’ 2021 Insieme

Arena Daturi, Piacenza

MAX PEDERZOLI con lo spettacolo “IL GRAN GRANDINÌ”

Uno spettacolo esilarante ricco di colpi di scena e numeri brillanti. Dalla magia all’acrobazia, dall’ipnotismo al beat box, dal rumorismo al canto. Tutto concepito, realizzato e interpretato dall’unico e inimitabile gran Grandinì. Cosa accadrà quando Klaus, celebre star internazionale, proverà a rubargli la scena? Gran Grandinì sarà la risposta ai vostri dubbi e alla vostra noia.

Ore 20:00

La compagnia CERRATO-TANONI con lo spettacolo “IF I DREAM”

Uno scrittore alle prese con le problematiche della creazione. Assillato dall’urgenza di guadagnare per sbarcare il lunario, all’improvviso la sua stanza si popola di personaggi esotici, ancestrali. Nel gioco della creazione lo scrittore perde il confine tra il dentro e il fuori, tra i personaggi e la realtà.Con un gioco metateatrale brioso e incalzante, lo spettacolo si ispira all’immaginario del grande J.L.Borges, le cui domande filosofiche sulla vita vengono interpretate con lo sguardo del clown, giocoso e leggero. Tra tavole di palcoscenico e rovine circolari, si costruisce il legame del teatro di narrazione con il circo contemporaneo, suggellato dalla musica dal vivo originale, il tutto composto da un team di giovani artisti inedito ed eclettico. Con Leonardo Maria Tanoni, Andrea Cerrato, Paolo Morando, Tommaso Salvadori. Regia Rolando Tarquini. Di Allegra Spernanzoni e Leonardo Maria Tanoni

17 luglio ore 21:00

Manicomics STRALUNA’ 2021 Insieme

Cortile di Palazzo Farnese, Piacenza

MALAMAT

Musica, circo ed anime in volo

Regia Fabiana Ruiz Diaz, Giacomo Costantini Drammaturgia Giacomo Costantini Con Fabiana Ruiz Diaz, Andrea Farnetani, Amedeo Miori, Giacomo Costantini Luci Theo Longuemare Concezione Musicale Amedeo Miori, Giacomo CostantiniProduzione: Circo El Grito

18 luglio ore 18:30, 20:00 e 22:30

Manicomics STRALUNA’ 2021 Insieme

Arena Daturi, Piacenza

FABIO LUCIGNANO con lo spettacolo “SEBASTIAN BURRASCA”

“Che tenero!” …ma lui è Burrasca, Sebastian Burrasca!Clown bambino per bambini ma che Sto arrivando! essere irriverente e malizioso con gli adulti! Un mix di dolcezza e burrascaggine che si cimenta in giocoleria veloce, manipolazione di palloncini, equilibri, acrobazie di fuoco fino ad arrivare alle passerelle di alta moda milanesi. Ma non è uno spettacolo solo da guardare!

18 luglio ore 21:00

Manicomics STRALUNA’ 2021 Insieme

Cortile di Palazzo Farnese, Piacenza

La compagnia di clown catalani LOS BARLOU presenta lo spettacolo “SET UP”

Di Los Barlou

Con Dani Cercos “Patillas”, Jordi Juanet “Boni”, Minervino Montell “Miner”

Sguardo esterno Piero Steiner, Emmanuel Sembély

Scene Santi Cabús

Musiche Miner Montell

Costumi Valeria Civil

Foto Sergi Margalef