Estetiste, idraulici, elettricisti, meccanici: consegnati i diplomi agli allievi Tutor

Tra sorrisi e applausi, nel giardino interno della scuola di formazione Tutor Piacenza, sono stati consegnati giovedì 1 luglio i certificati di qualifica professionale a una sessantina di studenti che hanno terminato il loro percorso di studi nei diversi ambiti che la scuola di via Leonardo da Vinci offre.

Giovani che ora sono pronti per il mondo del lavoro; la maggior parte dei ragazzi “diplomati” quest’anno hanno già infatti un’occupazione. Estetiste, idraulici, elettricisti e meccanici di sistema sono sfilati davanti a compagni e insegnanti per ritirare il loro attestato dopo due anni d’impegno minati dalla pandemia che fortunatamente non ha impedito loro di effettuare le ore di laboratorio e gli stage. Mirco Potami e Gian Paolo Tosi Ricci Oddi, rispettivamente direttore e presidente di Tutor, hanno consegnato i certificati insieme alla responsabile della sede piacentina Benedetta Benzi e alle tutor di ogni classe.

Da settembre il corso per operatore alle cure estetiche, che comprendeva anche nozioni di acconciatura, verrà implementato e diviso; a Piacenza si terrà il corso per operatore ai trattamenti estetici mentre a Fiorenzuola quello dedicato agli operatori dell’acconciatura.