Ex orti di via Campesio, giovedì assemblea pubblica con l’assessore Opizzi

E’ in calendario giovedì 15 luglio dalle 17.30 alle 19.30, presso la scuola primaria Pezzani in via Emmanueli 30 a Piacenza, l’assemblea pubblica sugli accordi operativi AL 34 riguardanti l’area degli ex orti di via Campesio. Saranno presenti l’assessore all’Urbanistica Erika Opizzi e l’architetto Enrico Rossi.

L’accesso sarà garantito sino al raggiungimento della capienza massima consentita – informa l’amministrazione comunale -, in base alle normative anti Covid vigenti. Tutti i partecipanti saranno tenuti al rispetto delle misure di distanziamento e all’uso della mascherina protettiva.