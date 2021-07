Fa tappa a Ziano il concorso “Miss Monnalisa nel mondo”

“Miss Monnalisa nel mondo” è ripartito. Dopo la vittoria di Martina Ricci, di Ferrara, nella tappa di Massa Lombarda e vari rinvii per l’incertezza sulle norme da applicare per il mondo dello spettacolo, il concorso di bellezza farà tappa nel piacentino il prossimo 1o luglio.

Appuntamento all’agriturismo Casa Galli, in località Albareto di Ziano, per una serata che sarà presentata dal giornalista Andrea Guasco. Il concorso nazionale è aperto a tutte le ragazze dai 15 ai 28 anni (altezza minima richiesta 1.65); iscrizione gratuita via email (morgantinicesare@virgilio.it) o telefono al numero 3347566306. Per il concorso sarà una estate con varie selezioni fino alla finale nazionale in programma l’11 settembre a Cattolica.