Fa tappa nel piacentino la “Carovana per la Salute dei Territori”

Si fermerà anche nel piacentino la “Carovana Ambientale per la Salute dei Territori”, che dall’11 al 22 luglio costruirà un percorso suddiviso in tappe all’interno del quale saranno organizzate “iniziative di discussione e confronto su temi come le condizioni di inquinamento, sfruttamento e devastazione ambientale che caratterizzano i territori”.

Appuntamento venerdì 16 luglio dalle 19 al River Camping di Rivergaro, con una conferenza in programma alle ore 21. “Dopo un anno e mezzo di crisi pandemica – affermano gli organizzatori di Rise Up 4 Climate Justice – è necessario confrontarci perché sono emerse una serie di contraddizioni, a partire dall’evidente sgretolamento del sistema sanitario visti gli ingenti tagli degli ultimi decenni e il perverso intreccio tra industrializzazione dei territori e devastazione ambientale. Basti pensare alla relazione tra inquinamento e diffusione del Covid19. La pianura padana che è stata una delle zone maggiormente colpite dal virus del nostro paese ha registrato le più alte concentrazioni medie annue di PM2,5 in Europa”.

La Carovana per la Salute dei Territori prevederà due percorsi, che si svilupperanno tra l’11 e il 22 luglio: il centro sud vedrà la partenza dal Molise, passando per Taranto, per concludere poi a Napoli in occasione della contestazione al G20 “Ambiente-clima-energia” del 22 e 23 luglio; il nord sarà invece attraversato orizzontalmente da est a ovest, da Venezia lungo tutta la Pianura Padana passando per Padova, Ravenna, Bologna, Piacenza, Empoli, Brescia, Pavia, Alessandria, fino ad arrivare in Valsusa il 22 luglio.