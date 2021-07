Fermati con la droga in auto, un denunciato per spaccio.

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio del 10 luglio a San Nicolò, in località Noce. I carabinieri della locale stazione hanno fermato, per un controllo, un’auto con a bordo due uomini, un italiano di 28 anni e un 24enne di nazionalità romena. Il 28enne, alla guida del mezzo, è stato trovato in possesso di due involucri di marjiuana, (23,8 grammi e un grammo rispettivamente) e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 24enne invece ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 0,6 grammi di cocaina, ed è stato pertanto segnalato in Prefettura in quanto assuntore.

Tutta la droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.