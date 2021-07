Festa del Rugby, le modifiche alla viabilità in Corso Europa e via Govoni

L’amministrazione comunale di Piacenza comunica che, per consentire lo svolgimento in sicurezza della Festa annuale del Rugby organizzata dal Gruppo Sportivo Lyons, dalle ore 20 alle ore 4 di venerdì 2 e sabato 3 nonché di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 luglio, in Corso Europa, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Gardella e quello con via Gorra, è consentita la sosta lungo il lato destro di entrambe le carreggiate nei tratti identificati dalla apposita segnaletica.

In via Govoni (lato Nord) sono invece istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti e dei mezzi delle Forze di Polizia e di soccorso).