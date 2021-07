Festa della Coppa, il sindaco Arfani “Al lavoro con la Pro Loco per l’edizione 2021”

“In queste ore stanno circolando informazioni – totalmente infondate, fortunatamente – circa un ipotetico annullamento della Festa della Coppa. Bene, Amministrazione comunale e Pro Loco smentiscono fermamente queste voci”.

Così il sindaco di Carpaneto, Andrea Arfani, su un post su Facebook smentisce alcune voci circolate in paese. “Siamo come sempre al lavoro per capire come e cosa si possa fare, anche alla luce delle nuove normative in tema di Green Pass” spiega il primo cittadino. Ammetto che fatico a capire il motivo, o l’interesse, di voci di questo tipo. Credo che la Festa della Coppa manchi a tutti, e che tutti abbiano voglia, nei limiti della fattibilità che dobbiamo vivere, che questa torni. Diffondere informazioni errate come questa, mette in difficoltà gli operatori, che ne vengono sfiduciati, e diventa per loro controproducente”.

“Al contrari – conclude – abbiamo bisogno di lavorare tutti insieme per la nostra ripartenza, dei nostri negozi, dei nostri esercizi, della nostra cultura, delle nostre tipicità. I pettegolezzi mi interessano poco, mi innervosisco quando però mettono a repentaglio l’integrità del nostro paese”.