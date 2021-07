“Fiamme Gialle al lavoro per tutelare i cittadini onesti, soprattutto con la crisi generata dal covid”

“Fiamme Gialle al lavoro per tutelare i cittadini onesti, soprattutto in un momento difficile per tutti, con la crisi generata dal covid”.

Il colonnello della Guardia di Finanza, Daniele Sanapo, lascia il comando di Piacenza per un nuovo importante incarico al comando regionale della Lombardia. Il suo è un saluto commosso e sincero alla città e piacentini “concreti e laboriosi, un pungolo costante per fare di più e meglio. Spero di avere colpito nel segno” dice.

“A Piacenza lascio un pezzettino di cuore, è una città che mi ha dato tanto” continua il colonnello e nel ripercorrere i 5 anni di attività si sofferma sull’ultimo anno e mezzo, condizionato sì dal covid ma connotato da una grande collaborazione tra le istituzioni.

“In questi anni abbiamo lavorato insieme, sotto l’egida del prefetto, in sinergia con il sindaco, la procura e le altre autorità, legami che si sono stretti ancora di più nel fronteggiare il covid: abbiamo affrontato la prima ondata con grande coesione, quando ancora bisognava capire quale fosse la strada migliore da intraprendere. Con la seconda già sapevamo a cosa andare incontro, speriamo di non averne una terza. Noi lavoriamo per tutelare i cittadini onesti, soprattutto in un momento difficile per tutti, con la crisi generata dal covid”.

Se il controllo sui fondi che arriveranno per affrontare le ripercussioni della pandemia è tra le priorità, il colonnello ricorda come la battaglia per la legalità e la sicurezza dei cittadini abbia sempre contraddistinto questi 5 anni di lavoro.

Si inizia dall’operazione Stolen Oil con 18 tonnellate di carburante rubato sequestrate a Fiorenzuola, così come l’operazione dei ‘furbetti del cartellino‘, con 50 dipendenti del Comune di Piacenza indagati, 140 tonnellate di carne sequestrata potenzialmente dannosa per la salute, le tante operazioni di contrasto all’evasione fiscale e non da ultimo quella più delicata, che ha coinvolto la caserma Levante.

“Mio nonno e mio zio – racconta Sanapo – sono carabinieri e so bene quali siano i valori dell’Arma, nei confronti dei quali nutro una stima sconfinata. L’operazione Levante riguarda una ristretta compagine, lontanissima da quei punti di riferimento. Con il colonnello Paolo Abrate c’è stata una collaborazione costante”.

Nel suo ricordo di questi 5 anni, il colonnello Sanapo non dimentica anche momenti dedicati alla promozione della salute, come il Triangolo del Sorriso, competizione benefica di calcio femminile per raccogliere fondi destinati all’associazione Arianne Endometriosi, così come la collaborazione attivata con l’associazione nazionale finanzieri. “E’ grazie a loro – ha detto – se il giardino della nostra caserma è così bello”.

In ultimo, l’augurio di buon lavoro al nuovo comandante della Guardia di Finanza di Piacenza, in arrivo dal 2 di agosto, il colonnello Corrado Loero, 52 anni e originario di Genova, attualmente in forze al comando regionale della Lombardia. “Lo conosco dal 1988, da quando entrambi siamo entrati in Accademia – dice – è un ottimo ufficiale e un carissimo amico, che saprà portare avanti il nostro lavoro con passione e impegno”.