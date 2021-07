Finali nazionali, buona la prima per la Volley Academy Piacenza: battuto Volley Friends Roma

Inizia nel migliore dei modi la scalata al titolo tricolore Under 17 della CRAI Volley Academy Piacenza che a Salsomaggiore si aggiudica 3-2 un’intensa sfida con Volley Friends Roma.

Partita al cardiopalma per le piacentine, all’esordio nelle finali nazionali. Nei primi due parziali il dominio è delle ragazze di coach Sazzi, che approcciano la gara con aggressività e limitando le chance di ricostruzione avversarie. Sul 2-0, però, la V.A.P. cala mentalmente e subisce la rimonta delle romane, che credono nel recupero e lottano su ogni pallone, riequilibrando il conteggio dei set sul 2-2. Il tie-break inizia in favore sempre di Roma, che sull’onda dell’entusiasmo tiene fortemente sottopressione la V.A.P., ma grazie ad una serie positiva al servizio di Corradi si ribalta la situazione e le piacentine riescono a imporsi per 3-2.

CRAI VOLLEY ACADEMY PIACENZA – VOLLEY FRIENDS ROMA 3-2 (25-14; 25-10; 23-25; 24-26; 15-12)

VOLLEY ACADEMY PIACENZA: Zlatanov, Masotti 10, Camurri 15, Boni 1, Kraja, Sabatelli 10, Nicolini 18, Corradi 5, Cicola 19 (C), Crisafulli (L1), Boselli (L2).

Allenatori: Chiodaroli – Sazzi

VOLLEY FRIENDS ROMA: Ritucci 25, Cortella 5, Schina 2, Prati 16, Furlanetto (C) 1, Muzi, Confaloni 3, Tenna, Ungaro 2, Federici 1, Ciacci, Cinotti, Gemmo, Forte (L1), Lari (L2).

Allenatore: Oggioni