U.S. Fiorenzuola 1922, arriva in sede la coppa di Serie D. La consegna del trofeo, ottenuto dai rossoneri grazie al successo della Serie D 2020/21 con conseguente promozione in C, si è tenuta giovedì 15 luglio.

Presenti al momento di celebrazione, oltre al capitano, Ettore Guglieri, la dirigenza intera col presidente Luigi Pinalli, il vice-presidente Giovanni Pighi, il direttore sportivo Marco Bernardi ed il team manager Luca Baldrighi. A consegnare il trofeo il Coordinatore delle Lega Nazionale Dilettanti, Luigi Barbiero.