Fiorenzuola Bees: il primo nuovo volto per la nuova stagione è Giacomo Filippini

Fiorenzuola Bees annuncia di aver sottoscritto l’accordo per le prestazioni sportive di Giacomo Filippini in vista della stagione 2021/2022.

Filippini, centro classe 1991 di 204 cm per 98 kg, nell’ultima stagione ha giocato con la maglia della Rekico Faenza in Serie B Old Wild West Girone A mantenendo una media di 8,8 punti e 6,6 rimbalzi a partita. Il nuovo acquisto di Fiorenzuola ha una carriera che l’ha visto protagonista con le maglie di Conad Bologna, Imola, San Severo, NP Vigevano, Virtus Padova e Orva Lugo. Proprio a Lugo ha già incrociato le strade con il coach di Fiorenzuola Bees Gianluigi Galetti.

Proprio Giacomo Filippini ha dichiarato, in merito alla sua firma con i Bees: ”Non ho problemi a dire che una delle prime motivazioni che mi hanno portato alla scelta sia quella di ritrovare coach Gianluigi Galetti. Con lui ho sempre giocato ottime annate ed è un coach che stimo molto. Sono contento di aver firmato per Fiorenzuola Bees, una società con un’ottima nomea, con mezzi e motivazioni per fare bene, crescere e divertirsi. Sono già stato a Fiorenzuola ed al PalaMagni nelle stegioni in Serie C Gold con Lugo, ed ho avuto modo di confrontarmi con una società seria, competitiva ma con un che di ”amico”, quasi una famiglia”.