Fiorenzuola, dal Pisa arriva il giovane attaccante Elia Giani

Nuovo innesto per il Fiorenzuola in vista della prossima stagione di Serie C. Il club rossonero annuncia di aver prelevato a titolo temporaneo dal Pisa Sporting Club l’attaccante Elia Giani, classe 2000.

Nato ad Empoli e cresciuto nel settore giovanile del Pisa, Giani è un attaccante duttile di grande prestanza fisica (186 cm). Nell’ultima stagione ha collezionato 4 presenze con 1 rete in Serie C con la maglia toscana.