Fiorenzuola, dalla Primavera dell’Inter arriva Christian Dimarco. Cavalli resta rossonero

Nuovo rinforzo per il Fiorenzuola: in prestito dall’Inter arriva Christian Dimarco, difensore esterno sinistro classe 2002, che nell’ultima stagione è stato protagonista con la maglia nerazzurra nel Campionato Primavera 1 con l’Inter.

Vincitore a livello giovanile di un Campionato con l’Under 16 e di una Supercoppa Under 17 con la maglia nerazzurra, in una stagione giocata da protagonista con 28 presenze e 3 assist in stagione, Dimarco è un giocatore duttile e di grande passo. Con le maglie delle Nazionali Giovanili dell’Italia (tra Under 15 e Under 18) ha collezionato 33 presenze, l’ultima delle quali a febbraio 2020 contro la Francia.

TOMMASO CAVALLI – Terza stagione consecutiva in rossonero invece per Tommaso Cavalli. Il Fiorenzuola comunica ufficialmente di aver sottoscritto l’accordo che la legherà a titolo temporaneo per la stagione 2021/2022 di Serie C al difensore centrale classe 2000, di proprietà dell’Atalanta Bergamasca Calcio che vanta anche un’esperienza con la Primavera del Venezia. Protagonista nella cavalcata per la promozione in Serie C, Cavalli ha finora disputato con la maglia rossonera 52 presenze in 2 campionati sotto la guida di mister Luca Tabbiani ed è attualmente a disposizione dello staff tecnico valdardese.