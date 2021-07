Fiorenzuola e Tabbiani avanti insieme: rinnovato il contratto

Fiorenzuola e Luca Tabbiani avanti insieme.

Il club rossonero comunica ufficialmente di aver raggiunto l’intesa per il rinnovo del contratto del tecnico, artefice della promozione in serie C, per la prossima stagione. In due stagioni, e 59 partite di Serie D, sulla panchina rossonera, il mister nativo di Genova, classe 1979, ha totalizzato 119 punti conquistando sul campo la vittoria dell’ultimo campionato.

I componenti dello staff tecnico che lo affiancherà verranno comunicati nei prossimi giorni.