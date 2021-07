Fiorenzuola, rinnova la bandiera Guglieri: ottava stagione in rossonero

Il Fiorenzuola riparte ancora dal capitano Ettore Guglieri, che rinnova il suo contratto con il club valdardese.

Guglieri, classe 1984, è una vera e propria bandiera della storia del Fiorenzuola: la stagione che sta per iniziare sarà infatti per lui l’8° in maglia rossonera, con più di 200 presenze complessive. L’esterno basso mancino di Farini, comune dell’alta Val Nure, inizierà così una nuova avventura nei professionisti, categoria da cui manca dal 2009/2010, quando vestiva la maglia del Lecco. Un esempio per tutti i compagni, dentro e fuori dallo spogliatoio. E’ dal capitano che il Fiorenzuola parte ad annunciare la rosa per la Serie C 2021/2022.