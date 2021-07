A Fiorenzuola polo riabilitazione dell’Emilia Nord, “Punto di partenza per la sanità”

Inaugurazione pubblica a Fiorenzuola del nuovo “Polo Riabilitativo Emilia Nord”.

L’incontro con le autorità per presentare la nuova struttura, ubicata nel Padiglione B dell’ospedale valdardese nella mattinata del 15 luglio: insieme ai vertici dell’Azienda Usl di Piacenza, è prevista la partecipazione del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, del presidente della provincia Patrizia Barbieri, del vicepresidente della CTSS Gabriele Girometta e del sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi.

“E’ una giornata di festa, l’ospedale è già attivo da marzo ma eravamo in zona rossa e non era possibile inaugurarlo – ha ricordato Luca Baldino, direttore Ausl – il blocco B è già funzionante da tre mesi, ci manca ancora qualche posto letto che attiveremo entro l’estate. Ma questo non è un punto di arrivo ma di partenza, questo si chiama polo riabilitativo Emilia Nord perchè qui si lavorerà sulla riabilitazione con una alta densità di complessità per servire non solo la provincia di Piacenza, ma anche quella di Parma e anche in parte quella di Reggio Emilia e portare qui anche qualche paziente dalla Lombardia. Naturalmente i pazienti bisogna conquistarseli, abbiamo ottime professionalità, una bellissima infrastruttura con investimenti veramente importanti sulle tecnologie, sviluppando un rapporto con l’università. Abbiamo tutte le condizioni perchè nel giro di un paio d’anno questo diventi un polo di eccellenza a livello regionale”.

“Nel Piacentino stiamo investendo una quantità di risorse, sul fronte della sanità pubblica, che è straordinario. Non solo quali altri paragoni ci possano essere con il passato – sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini -. Dal nuovo ospedale di Piacenza, che sarà il primo post covid, a questo intervento a Fiorenzuola, il centro paralimpico di Villanova, per non parlare degli investimenti sugli ospedali del territorio e le case della salute, gli investimenti sono davvero straordinari. Oggi diamo seguito un impegno preso da anni, questa inaugurazione va a compimento di un percorso molto importante a servizio del territorio, non solo di Fiorenzuola. Poi grazie al Pnrr altri investimenti arriveranno sulla sanità pubblica, e avremo quindi altre risorse da investire, in arrivo dall’Europa, erogate tramite lo Stato”.

Il Direttore del Dipartimento della medicina Riabilitativa Gianfranco Lamberti ha illustrato agli intervenuti le caratteristiche dei reparti, già funzionanti a partire dallo scorso marzo. Unità Spinale, Riabilitazione neuromotoria, Riabilitazione respiratoria, Riabilitazione ortopedica: nelle 38 stanze di degenza, il nuovo polo riabilitativo può accogliere fino a 72 persone. Sono 23 gli ambulatori e gli studi medici, 2 le piscine per idrochinesiterapia e 6 le palestre.

“Qui si sintetizzano le esperienze consolidate nella struttura di Villanova, in integrazione con gli sviluppi tecnologici dell’azienda – ha detto Lamberti -. All’inizio abbiamo incontrato delle difficoltà, alcune stanze più piccole e corridoi più ampi, ma ringrazio tutti perché siamo riusciti a superarle”.

Si tratta – il commento dell’Ausl di Piacenza – di un’opera strategica per il territorio, la comunità e la sanità piacentina, costata oltre 11,5 milioni di euro finanziati dalla Regione Emilia Romagna, punto di riferimento sovra-provinciale e secondo Centro Hub per la Riabilitazione delle gravi patologie spinali della Regione Emilia Romagna, insieme a quello di Montecatone (Imola).

“Sono stati 5 anni intensi” ricorda il sindaco di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi, definito da Baldino il vero direttore dei lavori del cantiere, per la presenza costanze e le sollecitazioni arrivate durante tutto l’iter. “C’ero quando Bonaccini ha posato la prima pietra. Poi sono iniziati mesi di passione, con la bonifica che si è protratta per tempo, ma l’impresa che ha realizzato l’opera è stata all’altezza della situazione. Oggi siamo stanchi ma molto felici: c’è stato del rammarico nel perdere l’ospedale di prima, ma siamo consapevoli di questa opportunità. L’ospedale specialistico è quello che ti risolve i problemi gravi e attrae professionalità del settore. Ora abbiamo un polo specialistico in Valdarda che farà da riferimento per parte dell’Emilia. Il meglio deve ancora venire – dice, citando la locadina di un film francese -, quando abbiamo incontrato il ministro Speranza abbiamo visto che la sanità si deve sempre evolvere: il fine comune è quello di aiutare la gente a vivere in modo migliore. Ora chiedo però di accelerare – dice – sulle sale operatorie”.

Dopo il vice presidente della conferenza socio sanitaria Gabriele Girometta prende la parola Patrizia Barbieri, presidente della Provincia.

“Questo è un momento importante e straordinario, tutti parlano di investire sulla medicina del territorio, noi lo abbiamo fatto in anticipo – sottolinea Barbieri -. Questo territorio, pur nella tragedia di questi giorni, con Regione e Ausl ha saputo costruire ed andare avanti. Abbiamo lavorato come una squadra, condividendo impegni e programmazione. Sono stati anni difficili non solo per utenza, ma anche per il personale. Ai loro sacrifici diamo risposta con la capacità di investire e progettare, con l’unificazione dei centri di eccellenza di Fiorenzuola e Villanova, per non parlare dello sviluppo poi che darà la facoltà di medicina. È un momento che ci riempie di grande emozione, qui a Piacenza siamo davvero a buon punto”.