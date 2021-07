Fiorenzuola: stop alla vendita di alcol domenica sera

Un’ordinanza del Comune di Fiorenzuola che impone a tutti i titolari dei pubblici esercizi e agli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa il divieto di somministrazione e di vendita delle bevande alcoliche in contenitori di vetro e in recipienti chiusi dalle ore 19 di domenica 11 luglio alle ore 6 di lunedì 12 luglio.

E’ la decisione dell’amministrazione comunale di Fiorenzuola in occasione della partita finale del Campionato Europeo di calcio che vede impegnata la nazionale. Una misura per dissuadere festeggiamenti e assembramenti in caso di vittoria azzurra.