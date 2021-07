Fiorenzuola, vaccinazione per giocatori e staff. Turrini nuovo tecnico della Primavera

‘Noi giocatori e staff ci vacciniamo perchè vogliamo scendere in campo con un avversario in meno da battere”. Così il Fiorenzuola con un post sulla propria pagina Facebook comunica l’adesione della squadra, che parteciperà al prossimo campionato di Serie C, alla campagna vaccinale.

TURRINI NUOVO TECNICO DELLA PRIMAVERA – Il club rossonero annuncia intanto anche il nuovo tecnico della formazione Primavera 4, Francesco Turrini. Classe 1965, nato a Foligno, Turrini ha avuto un curriculum di altissimo livello da giocatore, con ben 113 presenze in Serie A (con 13 reti) e 340 partite in Serie B tra le maglie di Parma, Como, Taranto, Piacenza, Napoli ed Ancona. Da allenatore, invece, la sua ultima esperienza risale alla stagione 2019/2020 dove ha allenato la formazione Primavera del Sassuolo Calcio.

A Fiorenzuola ritrova l’ex compagno ai tempi del Piacenza Settimio Lucci, Responsabile Tecnico Academy (insieme nella foto sotto). A Turrini si affiancherà lo staff composto dal Preparatore Atletico Enrico Bisagni (ex preparatore atletico della fascia agonistica del Parma Calcio, tra le altre esperienze) ed il Preparatore dei Portieri Francesco Cavi (confermato dalla scorsa stagione).