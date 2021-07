Fondi per la costruzione di invasi, Lega “Facciamo squadra per Piacenza”

“La buona politica c’è, pronta a lavorare con gli attori del territorio”.

Parte così l’intervento di Pietro Pisani, Matteo Rancan, Luigi Merli e Giampaolo Maloberti in merito alla “disponibilità di tre miliardi e 500 milioni di euro a livello nazionale per la costruzione di invasi idraulici, per stoccare le risorse idriche tanto necessarie anche nel Piacentino”. Gli esponenti locali del movimento Lega Salvini Premier affermano: “queste opere riuscirebbero a garantire una serie di vantaggi fondamentali per lo sviluppo del territorio, in primis per la raccolta d’acqua a scopi potabili, per soddisfare le esigenze irrigue del settore agricolo sempre più in difficoltà superando anche il folle criterio ambientale del Dmv e per produrre energia pulita’’

Pisani, Rancan, Merli e Maloberti fanno quindi un appello: “Siamo da sempre a disposizione del territorio per collaborare con il sistema produttivo piacentino. Tutti insieme saremo chiamati ad utilizzare le risorse disponibili, anche per la costruzione di invasi a livello locale. Ne ha bisogno l’intera popolazione. Esiste la possibilità concreta di trasformare un grosso problema in una opportunità. Ora è il momento di fare squadra e presentare progetti concreti superando le conflittualità evitando, così, di perdere occasioni fondamentali per Piacenza”. (nota stampa)