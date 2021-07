Forte vento, disagi in città. Albero cade su un’auto

Interventi dei vigili del fuoco a Piacenza per il forte vento che nel pomeriggio dell’8 luglio ha creato disagi in alcune zone della città.

In via Pallastrelli una pianta è caduta abbattendo la cancellata di un’abitazione e finendo su un’auto parcheggiata in strada. Danni alla vettura, ma nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Nella foto sotto, un altro intervento dei vigili del fuoco per una pianta caduta in via Cremona.