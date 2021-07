Frontale tra due moto a Cortebrugnatella

Scontro frontale tra due moto, poco dopo mezzogiorno e mezzo di domenica 18 luglio sulla strada statale 45.

È successo nel comune di Cortebrugnatella, in località Rovaiola; i due motociclisti, provenienti da direzioni opposte, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Bobbio, su una delle curve della SS45 sono entrati in collisione ed entrambi sono finiti a terra.

Uno dei due conducenti è rimasto ferito in modo serio, si tratta di un genovese di 51 anni. È stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa di Marsaglia e dal personale del 118 di Bobbio.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato trasportato al Pronto Soccorso di Piacenza. Illeso il secondo motociclista.