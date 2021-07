Gas Sales Bluenergy, reparto centrali al completo con l’acquisto di Edoardo Caneschi

Nuovo colpo in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: preso Edoardo Caneschi.

Come si apprende dalla nota ufficiale della società, il classe 1997 completerà il reparto dei centrali della squadra. “Cresciuto prima nelle giovanili del volley Arezzo – si legge ancora nel comunicato – e poi nel Club Italia, Caneschi fa il suo esordio nel massimo campionato italiano di pallavolo nella stagione 2017/2018 con la maglia di Sora. Dopo tre anni in Ciociaria, il giocatore originario di Arezzo si trasferisce a Verona, dove nella passata stagione colleziona 25 presenze condite da 140 punti, 10 ace e ben 43 muri. Edoardo Caneschi è stato protagonista anche con le giovanili della Nazionale italiana: nel 2015 ha conquistato una medaglia d’argento ai Campionati Europei Under 19. Nel 2018 è invece arrivata la prima convocazione in Nazionale maggiore”.

Queste le prime parole del neo-centrale biancorosso: “Ho scelto Piacenza perché credo che la squadra quest’anno possa togliersi grandi soddisfazioni, sarà una grandissima opportunità per me e voglio sfruttarla al massimo dando sempre il 200%. Arrivo con l’obiettivo di ritagliarmi uno spazio importante, dopo tutti i problemi dello scorso anno sono carico di energie. Da questa stagione mi aspetto una squadra pronta a lottare con ferocia su ogni pallone e di rivedere il pubblico al palazzetto, per poter gioire insieme a noi”. Ad accogliere il nuovo giocatore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è il team manager Alessandro Fei: “Caneschi è un giocatore giovane e di prospettiva, che farà sicuramente sentire i suoi 205cm sottorete. Inoltre, essendo italiano, ci darà la possibilità di avere più soluzioni nei moduli di gioco”.