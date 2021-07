“Gatti chiusi in gabbia sotto il sole”, Enpa sequestra gli animali. Denunciato il proprietario

“Ci sono dei gatti rinchiusi in una gabbia sotto il sole”.

Nasce dalla segnalazione di una cittadina l’intervento tempestivo delle Guardie zoofile dell’Enpa, in una giornata in cui le temperature sfioravano i 36° gradi.

Sul posto, le Guardie hanno potuto constatare la veridicità della segnalazione. “Abbiamo trovato diversi felini adulti, almeno 15, più dei micini di 35/40 giorni, oltre una gatta che allattava dei nuovi nati, tutti detenuti una gabbia addossata alla parete di uno stabile, in pieno sole, di dimensioni 2mt per 2mt, con una porta di accesso che è risultata bloccata, costringendo i felini all’interno senza possibilità di uscire” scrive Enpa in una nota. “Le Guardie Enpa Bravaccini Michela, Ferrari Cristiano e Migliorini Adriano hanno spiegato ai detentori dei felini le Leggi sul benessere degli animali con particolare rilevanza sul sovraffollamento della gabbia, che seppur esteticamente “bella” di certo non era idonea alla detenzione di un numero elevato così di animali, oltre ai disagi dei felini visto la calura estiva, ma si sono trovate di fronte ai dinieghi, scaturiti da convinzioni radicate e decise da parte dei proprietari, i quali hanno mostrato disinteresse su quanto gli veniva esposto”.

Successivamente, le Guardie Enpa sono ritornate insieme ai medici Veterinari dell’ASL di Piacenza “l’intervento dell’ASL è stato decisivo e indispensabile, è stata colta in pieno l’emergenza in corso, grazie alle prescrizioni “salva vita “operate dai Sanitari, si è potuto effettuare un controllo determinate ed incisivo, dopo meno di 48 ore dal secondo intervento” specifica il Capo Nucleo Bravaccini Michela.

“La gabbia non era stata aperta e un piccolo gattino era deceduto e giaceva riverso sul fondo – spiega Enpa in una nota. A questo punto le guardie hanno provveduto al sequestro degli animali, trasportati d’urgenza all’Ospedale veterinario di Piacenza per le cure del caso. E’ scattata la denuncia per maltrattamento animale -544ter – nei confronti del proprietario. Gli Atti ora sona al vaglio della Procura della Repubblica di Piacenza”.

“I gatti – conclude la nota dell’associazione – ha la stessa protezione legislativa dei cani, anzi per molti versi sono forse ancor più tutelati, eppure per assurdo la provincia di Piacenza – ricordiamo che Piacenza città ha uno splendido Gattile comunale – è completamente manchevole di una struttura di accoglienza destinata ai felini, i quali possono fare affidamento esclusivamente sulle Associazioni, questo non è accettabile, le Associazioni non possono sostituirsi alle Amministrazioni, bisogna avere una struttura sul territorio provinciale e colmare questa lacuna”.

I gattini sequestrati saranno ospitati a Perugia presso il “villaggio del gatto”, grazie all’intervento della Presidente Nazionale Enpa Dott.sa Rocchi e dalla Tesoriera Nazionale Dott.sa Paola Tintori che gestisce la struttura.