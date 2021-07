Grandinata a Fiorenzuola ed Alseno, Forza Italia “Già attivati per i risarcimenti”

Nota stampa Forza Italia Piacenza

Forza Italia Piacenza esprime solidarietà ai sindaci dei Comuni di Fiorenzuola d’Arda e Alseno che oggi (ieri, ndr) hanno avuto il territorio colpito da un forte evento atmosferico con forti piogge, vento e violente grandinate che hanno provocato danni ingenti alle coltivazioni agricole e pesanti disagi anche ai cittadini causa alberi divelti, allagamenti e macchine distrutte. Nel primo pomeriggio di oggi (ieri, ndr), in pochi minuti sono stati scaricati a terra chicchi di grandine grandi come le uova, che hanno devastato i campi di pomodoro, mais e girasole che erano oramai prossimi alla raccolta. I nostri parlamentari, in primis la Senatrice Annamaria Bernini, si sono già attivati presso i competenti uffici governativi per garantire i risarcimenti agli imprenditori agricoli e ai sindaci dei Comuni colpiti che hanno registrato danni.

Questa annata agraria, già particolarmente gravata da una siccità che perdura da mesi, ha messo a dura prova gli imprenditori agricoli che hanno anche dovuto fronteggiare una impennata dei costi del gasolio e dei mezzi tecnici per portare a maturazione le colture, rischia di compromettere la sopravvivenza di un evento così pesante che nemmeno una copertura assicurativa potrà dare sufficiente ristoro. Auspichiamo che i ministeri competenti si facciano subito carico delle nostre istanze.