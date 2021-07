Green Pass, De Micheli “Anche in Italia il modello francese”

“Adottiamo anche in Italia la linea annunciata dal Presidente francese Emmanuel Macron di voler estendere il ‘green pass’ per accedere a ristoranti, caffè e trasporti”.

Lo afferma la parlamentare piacentina del Partito Democratico Paola De Micheli. “Di fronte alla risalita dei contagi a causa delle varianti del virus – spiega -, occorre ribadire un principio fondamentale a chi è ancora scettico: vaccinarsi è l’unico modo per proteggere noi stessi e gli altri, soprattutto le persone più fragili. Per questo è giusto riconoscere a chi si vaccina la possibilità di tornare a una vita normale. Occorre un di più di responsabilità anche per affrontare la stagione autunnale. L’annuncio di Macron ha già avuto un effetto: l’impennata nell’arco di poche ore delle prenotazioni del vaccino”.